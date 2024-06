Condenado un hombre a seis meses de cárcel por llamar "extranjera de mierda" a una mujer de nacionalidad brasileña

La Audiencia de València ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.260 euros por delitos de odio y lesiones a un hombre que agredió y llamó “extranjera de mierda” a una mujer brasileña. Ocurrió en marzo del año pasado en Torrent, cuando el hombre abordó a la víctima mientras ella hablaba por teléfono en la calle. El condenado, que ya había sido condenado con anterioridad por otro delito de odio, ha sido inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la educación durante un periodo de cuatro años.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de València, fruto de una conformidad entre las partes, considera al hombre autor de un delito leve de lesiones y otro relacionado con las libertadas públicas. Se ha añadido un agravante de reincidencia y las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica. El fallo hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano señala que, en cuanto a la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros por los daños morales y con 500 por las lesiones que sufrió a consecuencia de la agresión.

La sentencia, que es firme y no puede recurrirse, reconoce en su relato de hechos probados que el hombre tiene un trastorno de personalidad no especificado, "lo que afecta, pero no anula, a sus capacidades volitivas".