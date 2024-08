Compromís exige la tasa turística y calcula una recaudación de 109 millones este año

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha vuelto a reclamar este miércoles la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, impuesto aprobó por el gobierno del Botànic y cuya aplicación frenó el Consell de PP-VOX. Según los cálculos de la formación, con la proyección de los datos de este año de alcanzar unos 54 millones de pernoctaciones en la Comunitat, si se aplicara la tasa y se cobrará dos euros por cada pernoctación supondría una recaudación aproximada de 109 millones de euros durante 2024.

"Es una propuesta muy razonable que se aplica de forma generalizada a Europa y, en nuestro caso, supondría poder contratar a 2.000 médicos, dar la ayuda del alquiler a 5.000 beneficiarios más o tener 2.500 docentes más en nuestro sistema educativo", ha añadido Baldoví.

Frente a ello, Baldoví insiste en que con "el modelo turístico de Carlos Mazón estamos abocados a la massificación y a problemas en las zonas turísticas relacionados con los centros de salud o presión en el abastecimiento del agua y en el precio de las viviendas".

Singularidad

El síndic de Compromís en Les Corts ha avisado que su coalición no apoyará "ninguna singularidad" en materia de financiación autonómica ni los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 si el Gobierno no aprueba un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana.

"Votaremos a favor de la financiación singular de Catalunya si se aborda también la financiación singular valenciana. No votaremos en ningún caso ninguna singularidad si no se aborda la singularidad de los que peor financiados estamos. No se puede entender que un gobierno progresista apruebe un acuerdo con una comunidad y no se solucione el problema de las que estamos peor financiadas", ha manifestado".

Baldoví ha comentado que se "ha visto que este gobierno puede perder votaciones, que esta mayoría puede variar, pero sinceramente creo que vale la pena que espabilen, que solucionen el problema de la financiación, porque vale la pena que en el Estado español exista una mayoría progresista".