Chema Sanz: "Queremos ser protagonistas en la Copa"

Tras conocerse que el Celta de Vigo será el próximo rival del Valencia en la Copa del Rey, el segundo entrenador del primer equipo ha querido valorar el duelo que les enfrentará a los gallegos en Mestalla la próxima semana.

Sanz reconocía estar contento "porque, con nuestra gente, en nuestro estadio porque eso siempre es un plus y el equipo se está mostrando muy fuerte en casa gracias a ese apoyo de la afición. El ambiente que se está viviendo en los partidos en casa es tremendo”.

Ya de por si las eliminatorias de Copa a un partido "son muy igualadas, puede pasar cualquier cosa y, afortunadamente, jugamos en Mestalla. Es una competición que se le da bien históricamente al Valencia CF. Tenemos mucha ilusión en la Copa y poder jugar delante de nuestra gente es especial. El grupo está muy ‘enchufado’ en la competición y queremos ser protagonistas en la Copa”, explicaba el entrenador.

En Liga "fue un partido muy igualado. Es un equipo que ha merecido más en Liga y a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero siempre afrontamos cada partido con la intención de competirlo de la mejor manera posible y, sobre todo, con la intención de superar al rival. El Celta en las últimas jornadas está escalando posiciones, pero nosotros venimos de hacer uno de los mejores partidos de Liga en casa contra el Villarreal CF, cada día el equipo va creciendo y mejorando y tenemos mucha ilusión por seguir dando pasos hacia delante. Vamos a dejarnos todo”, sentenciaba el técnico.

Hablando con Rubén Baraja, Sanz le dijo que jugar cada 3 días "es buena señal. Si pasas, siempre es positivo, todo suma. El cansancio, muchas veces, se compensa con el estado de ánimo. Queremos seguir vivos en la Copa, llegar lo más lejos posible y si puede ser a la final y ganarla pues mejor y con esa intención vamos a afrontar cada eliminatoria”, comentaba Chema Sanz.

El cuerpo técnico y los jugadores no renuncian "a ninguna competición, sabiendo de la dificultad de conseguirlas. Cada partido lo afrontamos con la ilusión de ganarlo, competirlo y no nos ponemos límites. Nuestra intención es crecer como equipo, es un grupo de jugadores ambicioso, exigentes, también los técnicos y al final de eso se trata. Es una competición muy bonita, estamos a 4 partidos de una final, es un camino que nos podría llevar a Europa y no renunciamos a nada. En casa somos un equipo muy difícil de batir. En un partido somos capaces de competir y ganar a cualquiera”, matizaba el ayudante del Pipo.

Los jugadores "están preparados para cuando el técnico lo crea conveniente. Jugar cada 3 días va a ‘dar pie’ a para dar minutos a todos y con lo cual tienen que estar preparados. Afortunadamente, cada vez que competimos, sea quien sea el jugador que participa lo están haciendo muy bien y eso siempre es salud para el grupo. Tener competencia siempre es bueno para los jugadores. Todos son importantes y ellos lo saben”, concluía el técnico.