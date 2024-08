Camarero: "No me puedo comprometer a traer menores para hacinarlos en los centros"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido este viernes al Gobierno de España que se "responsabilice de su ineficacia, inoperancia e irresponsabilidad" y no "traslade su problema" a las comunidades autónomas. El Consell, según la vicepresidenta, no se puede comprometer a acoger a menores migrantes porque "nosotros somos solidarios pero también responsables". Camarero ha destacado que durante el verano han llegado a la Comunitat 17 menores migrantes, que en estos momentos ya atiende a 475 menores, lo que supone estar "un 160 % por encima de los recursos disponibles". "Yo no me puedo comprometer a traer menores para hacinarlos en los centros, si no tengo disponibilidad de plazas no me puedo comprometer", ha insistido. Además, ha denunciado que a lo largo del año han llegado también "80 menores en los cupos de mayores".

El ejecutivo autonómico considera que es el Gobierno el que debe responder ante la crisis migratoria "y si quiere que las comunidades autónomas le ayudemos, que se siente en la Conferencia Sectorial y veamos el cómo, el cuándo y de qué manera", ha dicho Camarero. La vicepresidenta ha señalado que antes de la Conferencia Sectorial del mes de julio, el Consell instó a "los ayuntamientos, especialmente a los gobernados por el PSPV, que tanto reclaman solidaridad y humanidad a las comunidades del PP", que pusieran a disposición del Gobierno de valenciano centros para atender a más menores, pero ni uno solo ha ofrecido recursos. "Llevamos nueve meses reclamando al Gobierno de España la reunión de la Conferencia de Presidentes porque es política de Estado que tiene que tratarse en el más alto nivel entre el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas", insistió.

La Generalitat, según comentó la responsable de servicios sociales, se ve obligada "permanentemente a hacer contratos de emergencia para dar solución y atención con la dignidad que merecen estos jóvenes", algo que está "siendo financiado a pulmón" por los presupuestos propios, "sin un euro del Gobierno de España".