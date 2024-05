Baraja: "Yo puedo querer tener un Ferrari, pero si tengo que ir en un Skoda..."

El Valencia CF se dejó de nuevo los tres puntos, y suma un punto de los últimos 15 posibles, algo que no había pasado en toda la temporada, y que en este tramo final ha visto como la exigencia pasaba factura a una plantilla cargada de minutos por la falta de fondo de armario.

Es por ello que Baraja recordó que es importante "el punto de partida. El objetivo que nos marcamos era mejorar lo que vimos la pasada porque no hay que olvidarse de lo mal que lo pasamos".

Los que conocemos el Valencia CF y somos valencianistas queremos que el Valencia CF esté en los puestos de privilegio, pero esto dependerá del presupuesto y de lo que se hable

Esta temporada "además de conseguir el objetivo con tiempo, hemos construido algo nuevo en ese camino y diferente. Los que conocemos el Valencia CF y somos valencianistas queremos que el Valencia CF esté en los puestos de privilegio, pero esto dependerá del presupuesto y de lo que se hable. Yo puedo querer tener un Ferrari, pero si tengo que ir en un Skoda...", dijo el entrenador.

Diferencia presupuestaria

La diferencia económica "es lo que marca los objetivos y estamos en una situación muy difícil. Tenemos que tratar de interiorizar la situación y ahora vamos a ver qué sucede de cara a la temporada siguiente. Tenemos que tener sinceros y tratar de dar el máximo con las herramientas que tenemos", declaró el técnico.

Baraja además, matizó que no se ha perdió "contra cualquier equipo. Es un señor equipo y a pesar de las dificultades y el inicio de partido... Habíamos insistido en entrar bien y a veces el fútbol no te ayuda. La diferencia es el acierto. Excesivo castigo en el partido de hoy y en otros, cuando puedes ganar, no lo hemos conseguido. Es la realidad y hay que asumirlo".