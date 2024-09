Baraja: "Estamos llegando más que la temporada pasada, pero no estamos encontrando el gol"

El Valencia se enfrenta a la Real Sociedad este sábado en un partido en el que busca acabar con la mala racha como visitante en un escenario donde no gana desde hace 4 años.

En este duelo "es importante que nos exijamos más, que seamos capaces de competir mejor y para poder conseguir resultados positivos, tenemos que competir mucho mejor que en los tres partidos que hemos jugado a domicilio. Nosotros trabajamos para poder conseguir que el equipo sea capaz de ser el mismo en casa que fuera", ha dicho Baraja.

Como visitantes "tenemos que mejorar y eso pasa por exigirnos más, fijarnos más, darle más importancia a los detalles y, sobre todo, por creer, pensar que con nuestro trabajando, haciendo las cosas mejor que lo hemos hecho pues podemos cambiar los resultados y las sensaciones fuera de casa. No se trata de ponerse límites y podemos mejorar en ese aspecto", ha reconocido el vallisoletano.

Uno piensa que va a hacer una cosa pensando en que te va ayudar y hay que asumir que, a veces, las cosas no salen como uno espera.

Respecto de lo que aportan los cambios, ha dicho que si tuvieran el conocimiento suficiente "de saber que si haces un cambio te va a cambiar el partido, todos seríamos mejores entrenadores. Uno piensa que va a hacer una cosa pensando en que te va ayudar y hay que asumir que, a veces, las cosas no salen como uno espera. Los que salen deben darnos ese plus para que te den la oportunidad de seguir en el partido o de poder cambiarlo. No es fácil, pero sí que les exigimos eso, que entren con la energía que pide el partido.

La Real Sociedad "sigue siendo un equipazo. Cuando pierdes jugadores importantes como han perdido ellos, vienen otros jugadores que también tienen un gran nivel y el entrenador pues los tiene que ir posicionando, enseñándoles todos los movimientos, todas las cosas que hace el equipo Imanol es un entrenador que tiene una gran experiencia, sabe perfectamente lo que quiere. Es un modelo de equipo que me gusta, más allá de que ahora no esté consiguiendo resultados", ha explicado el técnico.

Pese a la falta de gol, "hemos dado un paso hacia adelante en el aspecto ofensivo, llegamos, tenemos ocasiones, pero a veces esos últimos metros es cuestión de acierto. Estamos llegando más que la temporada pasada, pero no estamos encontrando el gol. Tenemos que seguir trabajando", ha comentado Rubén Baraja.

Hugo Duro y Gayá

La entrada de Hugo Duro en el grupo "será paulatina, aunque por sus condiciones por cómo compite es un jugador que va acortando plazos. Él se siente bien, está bien. Su lesión está superada y en cualquier momento tendrá que tener minutos para coger ritmo de competición", ha explicado Baraja.

Además las sensaciones con Gayá "son buenas. Lo importante es que cuando regrese con el equipo esté totalmente recuperado. Esperemos que su vuelta sea para tener continuidad, que no vuelva a tener molestias. Es un jugador importante y necesitamos que esté bien", ha apuntado el técnico.