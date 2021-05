Xisco Muñoz: "Claro que me encantaría entrenar al Valencia

Xisco Muñoz, un manacorí que toda Valencia recuerda como suyo, ya seas levantinista o valencianista ya que en los dos equipos militó y además cuajando maravillosas temporadas. Una trayectoria que ahora quiere llevar al banquillo como entrenador y apunta más que buenas maneras ya que el primer gran reto lo ha finalizado con matricula de honor, ascenso del Watford a la Premier después de su llegada a mitad de temporada tras el cese del anterior técnico

Ya, en casa, de vacaciones, ha atendido a los micrófonos de Onda cero Valencia en Onda Deportiva.

“Ha sido brutal, el equipo ha trabajado muy bien, con unas ganas increíbles de crecer y consiguiendo el porcentaje más alto de la Championship, algo que era muy complicado cuando llegamos. Además es de agradecer que los jugadores hayan sido responsables en época de COVID porque ninguno ha caído enfermo” iniciaba el entrenador ya de la Premier.

El mallorquín llega de Georgia a una liga que no había pisado, “las primeras tres semanas eran 24 horas en la ciudad deportiva para ponerte al día de todo y ponerte en contexto lo más rápido posible”, “la Championship (la segunda inglesa) es muy dura pero muy chula y muy adictiva para un entrenador. He aprendido mucho y sigo en ello, creciendo y aprendiendo”.

Ha superado en números de porcentaje de victorias a Rafa Benítez, el que fuera su entrenador, cuando dirigía al Newcastle, “he hablado mucho con él, para mi es un ejemplo y además conoce muy bien la categoría”. El exfutbolista afirmaba vivir en una nube desde su ascenso con el club inglés, “es mi primer paso importante como entrenador y que haya salido tan bien… es una pasada todo”.

Su inicio “serio” como entrenado se ha dado en una liga potentísima aunque “entrenar en España también es un sueño, me gustaría tener esa oportunidad. La Premier crea adicción, pero mira a Emery, se fue y ahora ha vuelto. La liga inglesa te suman cosas en tu forma de ver el fútbol y yo sigo en esa fase de crecimiento. Por supuesto que me gustaría entrenar al Valencia o el Levante. Valencia es una ciudad especial para mí, creándome en la cantera valencianista, estar con Rafa Benítez en aquel equipo… pero también en el Levante consiguiendo aquel ascenso con Luis García Plaza de entrenador al que he felicitado por su ascenso del Mallorca, han sido años en Valencia brutales”.

Respecto a su futuro en el Watford, “tengo contrato, cerrando unas cosas pero espero disfrutarlo, es algo precioso y transmitir ilusión por conseguir la permanencia que creo que se puede conseguir”.

Uno de sus referentes es Rafa Benítez, “con él empezaron las rotaciones, el tener a todos metidos en el trabajo, en la gestión de la plantilla, son un sentido magnífico y además que te lo explicaba perfectamente. Eso es algo que he aprendido, hay que llevarlo todo al detalle, los entrenamientos medidos, al tiempo, pero sobre todo, orden”.