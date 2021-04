Raquel Carrera: "En momentos como ese puede más la ilusión que la presión"

Hay una frase que define a Raquel Carerra como jugadora. A sus diecinueve años se encontró con el momento más importante de su carrera. Dos tiros libres para tocar la gloria y dar al Valencia Basket femenino su primer título de la historia. Pese a su juventud no le tembló el pulso porque como ella dice "en momentos como ese puede más la ilusión que la presión".

Dos días después reconoce que "aún me cuesta dormir de la adrenalina que tenemos de poder decir que es nuestro primer título. En el momento de los tiros libres solo pensaba en que el equipo había trabajado mucho esta temporada para llegar a ese momento. Nos hacía mucha ilusión ganarla. Habíamos trabajado muy bien durante los cuarenta minutos y nos habían dado esa segunda oportunidad para que en ese segundo, en esa falta, pudiéramos aprovecharla".

La gallega explica cómo fue la jugada. "Cuando nos meten la canasta nos giramos al banquillo pensando otra vez no, no queremos perder. Rubén se acercó y dijo vamos a jugar para ti Raquel. En ese momento no tienes tiempo para decir que no, solo para creer en la jugada".

Durante los tiros libres su compañera elegida MVP Queralt Casas ponía las manos en señal de rezar mientras Raquel lanzaba a canasta. "Yo a Queralt no la veía. Si es cierto que cuando me caí y recibí la falta todas vienen a levantarme para decirme que al menos teníamos una oportunidad. Me dieron todas las manos y noté la confianza de ellas y afortunadamente todo salió bien. Venía de fallar un tiro libre y me dije para mi misma que otra vez no. La concentración fue fundamental".

Ayer al llegar a casa tuvo tiempo de volver a ver la jugada. "Sí, volví a ver los lanzamientos y creo que lo viví más desde fuera que desde dentro". Dos tiros libres que ya forman parte de la historia del Valencia Basket femenino.

Y una vez conseguida la Eurocup Woman aún hay más retos por delante. El primero el play-off por el título donde en el primer partido de cuartos ya han derrotado al Ensino. El segundo poder estar con la selección española en el Eurobasket y en los Juegos Olímpicos. "Me haría mucha ilusión estar ahí aunque sé que está difícil porque hay mucha competencia. Yo voy a seguir trabajando como he hecho toda la temporada para que pueda estar".