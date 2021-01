Posiciones lejanas en la continuidad de Morales

Es, sin lugar a dudas, ahora mismo, el principal caballo de batalla del presidente del Levante UD, Quico Catalán. La renovación del capitán, Jose Luis Morales, autor de 7 goles y 3 asistencias a día de hoy en la presente temporada, sigue siendo un dolor de cabeza para ambas partes.

El 1 de enero el delantero granota es libre de negociar con cualquier equipo, debido a que el 30 de junio expira su contrato, y no son pocas las ofertas que maneja el madrileño, cuyo principal anhelo es su continuidad, por muchas razones.

La pretensión principal de Morales, con 33 años, es un contrato mínimo de dos años, algo que ahora mismo el Levante no contempla y le ofrece una renovación de un año, más otro opcional, en base a objetivos.

Se da la circunstancia que la ultima renovación de Jose Luis es de 2018, y desde ese momento han llegado jugadores que, sin hacer números parecidos, cobran bastante más que el capitán de los de Orriols, un capitán cuyo sueldo es de 1,3 millones de euros de brutos, algo que ha hecho que desde la parte del jugador se pida, en el caso de que no se le suba el sueldo (algo que parece difícil) se le dé esos dos años que el futbolista pide.

La opción de un año más otro por objetivos no convence al madrileño debido a que no se considera titular indiscutible y el año que viene, con esa sensación y con un año más, pudiera ser que no llegara a esos hitos que le servirían para renovar.

Además confluye en el capitán que en los dos últimos años ha rechazado dos ofertas del futbol chino, concretamente del Dalian Yifang que le ponía un contrato de 3 millones de euros netos y que rechazó el propio futbolista atendiendo a la promesa de los levantinistas por valorar dicha renuncia.

Veremos si es cuestión de tiempo, tal y como asegura Paco López, estén ambas partes "condenadas a entenderse". Lo que si que parece cierto es que este caballo de batalla solo lo puede solucionar una persona, y ese es Quico Catalán, presidente del Levante UD, cuyo capitán, es Jose Luis Morales.