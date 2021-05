Pepe Bordalás: "Todo se despejará en breve"

El Valencia podría tener ya un acuerdo con Pepe Bordalás para las dos próximas temporadas a la espera de que Lim dé el visto bueno y de que el técnico pueda llegar a un acuerdo con Ángel Torres para salir del Getafe.

Tras el último partido disputado ayer y preguntado por su futuro una vez ya concluida la temporada, Bordalás afirmaba que "Esta es mi quinta temporada en el Getafe, estoy muy a gusto, tengo grandes amigos y un presidente increíble. Mi relación con el Getafe, todo el mundo sabe cuál es. Estoy feliz y no puedo comentar otra cosa que no sea eso. Ahora mismo no sabemos lo que nos deparará el futuro inmediato. Todo se despejará en breve".

La intención del Valencia es cerrar su fichaje esta misma semana.