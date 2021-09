Pedro López cuelga las botas

Pedro López, el que fuera jugador del Valencia CF y del Levante UD cuelga las botas a sus 37 años. Así lo anunció ayer a través de las redes sociales del club granota del que fue capitán y militó durante 8 temporadas (del 2011 al 2019). El torrentí se formó en la cantera del club de Mestalla llegando al primer equipo con el que jugó en la fase previa de la Copa de la UEFA del 2005.

Una carrera marcada por el Levante UD

Desde el Valencia CF marchó cedido al Racing de Santander. Más tarde fichó por el Real Valladolid donde militó durante seis temporadas, fichando por el Levante UD para acabar jugando casi una década, donde llegó a clasificarse para Europa en la temporada de Juan Ignacio Martínez. Alegrías y sinsabores como descensos y posteriores ascensos, ejerciendo de capitán de los blaugranas.

Ofertas no satisfactorias

Hace dos años marchaba por la puerta grande en el Levante UD, se iba al Huesca con el que conseguiría el ascenso a la máxima división del futbol nacional, jugando de nuevo al máximo nivel en el carril diestro de los oscenses. Este verano sin ofertas que le sedujeran, alguna exótica como la India o Turquía, el valenciano ha tomado la decisión de colgar las botas. Un adiós con orgullo, con 473 partidos oficiales con "esfuerzo, dedicación y profesionalidad" como reza su comunicado, acordándose de su familia más cercana y aludiendo al Levante UD como "mi casa".

Carta de despedida

"Me gustaría dirigirme a todos para informaros de que he tomado la decisión de dejar el fútbol profesional. Han sido 18 años viviendo un sueño, sueño que desde pequeño mantuvieron vivo mis padres y mis hermanas, sin su apoyo y sacrificio esto no hubiera sido posible. Como tampoco hubiera sido posible mantenerme en la élite sin el aliento y la fuerza que me transmiten mi mujer y mis hijos. Sin todos vosotros hubieran sido imposibles estos 18 años como profesional.

Cómo no, agradecer a todos y cada uno de mis compañeros de vestuario y entrenadores que he tenido durante todos estos años. De todos he aprendido muchísimas cosas y gracias al fútbol he conocido a grandísimas personas y he hecho amigos para toda la vida. También quiero dar las gracias a doctores, preparadores físicos, utileros, fisios, delegados, gente que trabaja en oficinas, todos a los que los jugadores valoramos mucho su trabajo y su disposición para hacernos el día a día mucho más fácil. Y no quiero olvidarme de directores deportivos, consejeros y presidentes de los clubes que he defendido.

Gracias al Valencia CF por formarme como jugador, al Racing de Santander por darme la iniciativa en el mundo profesional, al Real Valladolid por su apoyo y su confianza durante seis años, al Levante UD por regalarme durante ocho años los mejores momentos de mi carrera deportiva y los más emotivos de mi vida, y a la SD Huesca por confiar en mí para luchar por un objetivo común en la etapa final de mi carrera.

Gracias a todos los aficionados de todos los equipos en los que he jugado por el respeto y el cariño mostrado. Siempre he intentado ser lo más profesional posible y estar a la altura de la exigencia que todos los clubes merecían. Compartir alegrías con todos vosotros es algo inolvidable.

Nunca olvidaré los 473 partidos oficiales, lo que el fútbol me ha regalado y lo que he intentado devolverle con esfuerzo, dedicación y profesionalidad.

Por último, dar las gracias al Levante UD por permitirme despedirme desde la que considero mi casa y a la que llevaré siempre en el corazón".