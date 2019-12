Paco López y Celades juntos en rueda de prensa

Para el entrenador del Levante UD "el Valencia es el actual campeón de Copa, con muchos internacionales, últimamente jugando muy bien al fútbol. Siempre suena a tópico, pero para ganar a este tipo de equipos tienes que hacer las cosas extremadamente bien, equivocarte muy poco y que los jugadores importantes de ellos no estén bien".

Mientras el técnico del Valencia CF manifestaba que "El Levante es un equipo muy atrevido, muy ofensivo pero sobre todo la propuesta valiente y decidida, a todos nos gusta verlos jugar, además, cómo local tienen muy buenos números".

Sobre la falta de centrales, tiene a los cinco lesionados, Paco López reconocía que "trataremos de darle solución, ya estamos en ello. En el fútbol hay tanta variedad táctica, que tendremos una solución. Ante una rotura de menisco, no creo que sea problema del departamente médico o del tipo de trabajo. En el caso de Postigo el chico lleva arrastrando molestias musculares de años atrás, no es cosa del tipo de trabajo".

Y para Celades, la proximidad del importante encuentro de Champions ante el Ajax en Holanda no debe ser obstáculo para el sábado, "No deben estar pensando en el martes, debe ser sencillo y así debe serlo, estamos focalizando el partido del Levante y no el del Ajax, No estamos tan sobrados cómo para estar pensando en el martes".