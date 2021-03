Ambos futbolistas redoblan esfuerzos para su vuelta

Cheryshev y Piccini pretenden llegar tras el parón liguero

Los parones, en muchas ocasiones sirven para intentar que no te afecte el virus FIFA, aunque en muchas otras también sirve para recuperar futbolistas, y en el caso del Valencia hay dos que llevan mucho tiempo intentando volver a vestirse de corto, Piccini y Cheryshev. El italiano, cuando parecía que podía volver a una convocatoria recayó de molestias en la rodilla y ha vuelto a trabajar al margen mientras que Cheryshev, sin parte médico pero con molestias en el gemelo derecho lleva mes y medio parado. Durante estas dos semanas ambos jugadores redoblan esfuerzos para poder estar en la vuelta de la competición, si así lo estimara Javi Gracia, para enfrentarse al Cádiz. Recordar que hoy el equipo ha descansado y que el miércoles volverá al trabajo con la ausencia de los internacionales. Gayá (España), Racic (Serbia), Cillessen (Holanda) y Daniel Wass (Dinamarca) tendrán con sus combinados partidos clasificatorios para el Mundial; Yunus (EEUU) y Kang In (Corea) disputarán amistosos mientras que Guillamón (España Sub 21) Cutrone (Italia Sub 21) y Correia (Portugal Sub 21) arrancarán la fase de Grupos de la Eurocopa Sub`21, adelantada por la celebración de la Olimpiadas.

