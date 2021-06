La oferta de frenovacion a Kang In Lee ha caducado

Es uno de los nombres que va a sonar mucho en el verano del Valencia CF, Kang In Lee, el coreano es uno de los que pudiera aliviar en caso de salida las maltrechas arcas del club. El equipo presidido por Anil Murthy presento a sus agentes una oferta de ampliación del contrato a la que al no recibir respuesta se considera que esa oferta ha caducado y que ahora está en las manos del futbolista que deberá decidir tras su vuelta de los JJOO con Corea si retoma sus negociaciones con el club que si que tiene una cosa clara, no quiere futbolistas que no quieran estar, de ahí que viendo el silencio del coreano, el poco protagonismo en el verde y la postura de los de Peter Lim, el futuro del enganche parece complicado, aunque lo cierto es que más allá de intereses, ofertas ahora mismo, como por cualquier integrante de la plantilla, no hay.