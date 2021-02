Morales: "Nunca me vi fuera del Levante"

Habló el capitán del Levante de todo lo que fue ese proceso de renovación. Pese a ser varios meses de espera afirmaba que "para nada me he visto fuera del Levante. La renovación se ha alargado un poco más de lo normal pero lo importante es que se ha llegado a un buen acuerdo para los dos próximos años. Para mí sería especial poder retirarme aquí".

Además añadía que "han sido días duros porque iban pasando y no se llegaba a un acuerdo. Que yo sepa a mí no se me ha presentado ninguna oferta en papel para firmar ya, simplemente estaba haciendo mi trabajo. No estaba contento con que solo fuera un año y al final se pudo ampliar a dos".

Sobre su estado de forma reconocía que "si nos fijamos solo en los números, probablemente sea la mejor temporada de mi carrera. Van 20 de Liga, 4 de Copa, 11 goles, 5 o 6 asistencias... El fútbol es presente. Es donde todo el mundo tiene puesto el foco, todo lo que se haga antes rápido se olvida. Incluso lo que hicimos en cuartos de Copa ya lo tenemos olvidado, esto no para. Esperemos que el rendimiento que estoy dando ahora siga los dos próximos años. Hasta que el cuerpo me aguante y las piernas me den, seguiré dándolo todo. Y si es en el Levante, mejor".

Con la renovación ya en la mano le espera una cita histórica para el levantinismo con las semifinales de Copa del Rey ante el Athletic Club. "Todos soñamos con ser importantes. Clubes como el nuestro sueñan por estar en la situación en la que estamos ahora. A medida que van pasando rondas va creciendo la ilusión. El jueves lo dejaremos todo. Hay un partido de vuelta pero todo pasa por hacer un buen partido en Bilbao".