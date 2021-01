Lucas Torreira, último objetivo del Valencia

El Valencia se ha planteado un nuevo objetivo viendo las "calabazas" que el mercado le está dando debido a las apreturas económicas con las que ha salido al mercado invernal.

El diario AS, esta mañana apuntaba un nuevo nombre, Lucas Torreira, centrocampista del Atlético de Madrid que juega en calidad de cedido por parte del Arsenal. La ausencia de minutos con el Cholo Simeone después de dar positivo en COVID tras una concentración con su selección, la uruguaya, ha hecho que el conjunto gunner se muestre decepcionado con dicho poco protagonismo y se plantearía una salida a otro club donde tuviera más presencia, y es ahí donde entra el Valencia que habría hablado con Edu Gaspar, ex valencianista y actual director deportivo de los ingleses, para intentar media en su posible llegada.

Una llegada con la que debería pelearse con Torino, Lazio y Fiorentina y otro club español tal y como indica el AS.

Ha cambiado el rumbo de los fichajes y es que desde Meriton, a esta hora, la única prioridad es la de un mediocentro defensivo, y en el caso de hacerse pensar en la posición de central. Todos los esfuerzos se centran en esa demarcación, y por el que ya se ha tanteado a diferentes jugadores en circunstancias parecidas, como Marc Roca o Harry Winks, a día de hoy, descartados por su propio club.