Juanma Romero: "El Valencia necesita medio millón de euros al día para atender sus compromisos"

El Valencia vive una delicada situación económica como reflejan las cuentas que van a presentar el próximo 16 de diciembre en la Junta General de Accionistas. Hoy en Onda Deportiva Valencia hemos recurrido a dos expertos en finanzas para que nos analizaran esas cuentas. La conclusión no puede ser más dramática.

Afirma Juanma Romero que "no es ninguna sorpresa las pérdidas de este ejercicio. El Valencia está en caída libre. Llevamos 134 millones de euros de pérdidas en 7 ejercicios". Y es que tan solo en la temporada 2018-19, la del Centenario y título de Copa del Rey el club de Mestalla dio beneficios (1,3 millones) Y reconoce Gaspar Romero que "la estructura de gastos es insoportable".

El Valencia, y así se recoge en su estado de cuentas, estaría ahora mismo en causa de disolución ya que su patrimonio neto es inferior a su capital social. De ahí que Peter Lim tenga que realizar dos ampliaciones de capital. "El valor del Valencia hoy, en los libros, es de 10 millones de euros. Es decir, Marcos André ha costado lo mismo que vale el club" afirma Juanma Romero. Insiste Gaspar Romero que "la estructura que ha montado Lim es insostenible con la generación de ingresos ordinarios. Necesita vender si o si”.

Respecto a los movimientos de compras y traspasos en siete años la cantidad total asciende a 973 millones. En cuanto a las compras recalca Juanma Romero que "el Valencia con Lim ha comprado jugadores por 514 millones de euros. ¿Dónde están? Si Gayà y Soler no nos han costado nada y son los mejores actualmente..." Y respecto a la única temporada en que se dio beneficios, la 2018-19, afirman que "el equipo de Marcelino era caro, el volumen de negocio era de 177 millones, pero ganábamos dinero y títulos".

Para Gaspar Romero "en época de bonanza Lim ha aprovechado para hacer movimientos por valor de 973 millones. Hoy ya no hay bonanza en el fútbol y has desaprovechado una época idónea para crecer y solventar el problema del estadio". Y vuelve a insistir en que "hoy el Valencia está en causa de disolución. Es una cuestión técnica mercantil. Técnicamente estás en causa de disolución".

Al respecto de la ampliación de capital afirma Gaspar Romero que "la primera ampliación de capital es para solventar la causa de disolución. 38 de crédito más 5 de intereses. Él aumenta al 92% de patrimonio. Y además nos hemos enterado que en el préstamo se modificaron las garantías de jugadores. Se modificó el contrato y ese préstamo ahora está garantizado con los 5 primeros millones de euros de cualquier venta de cualquier jugador de la primera plantilla. Del traspaso que sea".

En relación a la segunda ampliación que plantea, para Gaspar Romero "es de aportaciones dinerarias de 81 millones de euros. Meriton renuncia, en principio, para que entre el accionista minoritario. Es verdad que la entrada de algún socio en la segunda ampliación de capital es una puerta que nosotros contemplamos (en su día se habló de una posible entrada del Príncipe de Johor)".

Explica Juanma Romero en que consiste el fondo de maniobra de una sociedad. En el caso del Valencia tiene un resultado negativo de 185 millones de euros: "un fondo de maniobra es el dinero que necesito para hacer frente al gasto corriente. Lo que tengo, contra lo que debo. Es decir el Valencia tiene una necesidad de 185 millones. Necesita medio millón de euros diarios para poder atender a los compromisos". Y no se muestra optimista al afirmar que "esa causa de disolución, aunque la arregles hoy, en temporada y media te la vas a volver a encontrar. Porque no tienes dinero ni activos".

También significativas son las pérdidas por deterioro inmobiliario al no haber acabado el nuevo de Mestalla, incluida la posible nulidad de la ATE. "Los 45 millones de euros es el deterioro acumulado por no haberte trasladado al nuevo estadio. La depreciación" afirma Gaspar Romero. Y añade que "no ha dado ninguna señal para reanudar las obras del estadio. ¿Qué señal tienen en la Generalitat?".

Sobre una posible venta del Valencia Juanma Romero tiene claro que "si Lim ahora nos regala el club tendríamos que buscar 160 millones de euros para atender el día a día. Así de claro". Y añade que "no hay que tenerle miedo a tener a empezar de cero. Yo sí le tengo miedo a mantenerme perpetuamente en este limbo del club agonizando".

Y concluyen afirmado que "hay que ser optimistas. Aplicando los remedios correctos hay solución, pero siguiendo con esta línea es imposible. Hay que salir de la UCI y comenzar la rehabilitación. Lim no estará aquí eternamente porque no es compatible. El valencianismo tiene una responsabilidad en preocuparse del estado societario del club. Solo animando podemos perder el club".

