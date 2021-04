Javier Tebas: "Entre hoy y mañana pienso que habrá una resolución concluyente"

Javier Tebas está convencido que el tema Diakhaby-Cala no se va a prolongar mucho en el tiempo. El presidente de la LFP ha manifestado que "hemos encargado la limpieza de todas las grabaciones para que se pueda oír y hacer la limpieza del sonido. También hemos encargado peritaje de lectura de labios para saber lo que Cala dice cuando se da la vuelta en la jugada. Yo creo al informe que dirá lo que dicen los labios de Cala. La respuesta de Diakhaby se corresponde a un minuto después, no es el momento de Cala y creo que sabemos el jugador que está hablando. Yo pienso que habrá una resolución concluyente".

Se refiera también a la contestación de Diakhaby en redes sociales donde acusaba a La Liga de cómplice tras escuchar un audio donde se oye "negro de mierda no se puede quedar así" pero que no corresponde al momento del lance. "Creo que lo pone como contestación a un audio. En primer lugar, a lo largo de esta noche o mañana habrá más noticias del tema Diakhaby. Ese audio lo hemos estudiado, pero es un audio un minuto después del incidente. El que dice esa expresión tiene acento sudamericano y por tanto no es Cala. Hemos trabajado mucho el asunto y parece que alguien dice a un grupo de jugadores o al árbitro la expresión que se ha dicho, pero esa expresión no es de Cala" aseguraba Javier Tebas.