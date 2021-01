Javi Gracia, fichajes y futuro

Javi Gracia fue claro a la primera pregunta sobre si consideraba que su puesto peligraba en el caso de que no se consiguiera la victoria ante el Elche, "eso no depende de mí. Yo tengo que intentar que el equipo juegue cada vez mejor. Conseguir mejores resultados de lo que estamos haciendo. Lo demás es trabajo de otras personas".

Un Gracia que en la ultima rueda de prensa se planteó como objetivo "acabar la temporada", algo que quiso explicar, "bueno, cuando me refiero a terminar la temporada es porque es lo más inmediato. No porque no quiera estar al final. Más allá de todo eso, creo que mi opinión, sinceramente, en este caso no importa tanto. Lo relevante es la situación del equipo y, por todo ello, trato de hacer un gran esfuerzo por trabajar y mejorar la situación. El club y su importancia están por encima del entrenador. La justicia o injusticia en cuanto a los entrenadores siempre es subjetiva. Está condicionada por lo más importante que son los resultados y hay que aceptarlo. Cualquier cese supone una frustración, no un alivio".

Además también hizo alusión, a dos días del cierre del mercado de enero, sobre posibilidades de incorporaciones, "no tengo ninguna noticia. No me han comentado nada nuevo. De momento quedan horas para poder hacer algunas operaciones y seguimos todos esperando a ver qué sucede. De momento no se me ha comentado nada al respecto". Una falta de información que se explica con la nula comunicación que tiene, el navarro, con la directiva valencianista encabezada por el presidente Anil Murthy, "el contacto que tengo es con la gente que estamos en el día a día en Paterna. Cuando se acerca el presidente o un directivo puedo intercambiar algunas palabras. Pero desde Sevilla no he tenido contacto con nadie. En el avión viajamos juntos de vuelta, pero nada como para decir que he intercambiado alguna información".