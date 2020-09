Javi Gracia: "No estoy al tanto de las negociaciones"

El técnico navarro ya no entra en el mercado valencianista, ya no llama ni va a llamar a futbolistas para agilizarle al club la llegada al equipo de Mestalla.

Da la sensación de Javi Gracia está cansado de ser algo más que entrenador del Valencia, da la sensación de que Javi Gracia ya ha desistido en el plano mercado y que ya está a la espera de lo que haga Meriton y solo Meriton.

El mister navarro compareció en sala de prensa antes del encuentro ante el Huesca y por supuesto, mucha de esa rueda de prensa versó sobre el mercado de fichajes o de no fichajes del Valencia CF, en este caso sobre Capoué, "Ya hemos hablado de eso en las últimas conferencias de prensa.No sé lo que va a pasar. No estoy al tanto de las posibles negociaciones con ese jugador o con cualquier otro. La confianza en que lleguen jugadores la sigo teniendo y la voy a tener hasta el último día. Yo bastante tengo con estar centrado y más esta semana con tres compromisos importantes. Trato de estar centrado en sacar rendimiento a la plantilla que tengo. Preferiría no personalizar en nombres que no están aquí y que no sé realmente si van a ser jugadores nuestros o no. Son preguntas para otras personas." Un centrocampista que ha pedido salir y por el que el Valencia negocia pero todavía sin cristalizar, "es cierto, como habéis publicado todos, es un jugadores que ha pedido el transfer request. Tampoco quiere decir que el Valencia tiene la exclusividad de que vaya a jugar aquí. Con la calidad que tiene ese jugador, tendrá varias opciones. Hablé con jugadores y di ese paso con el ánimo de ayudar. De un tiempo a esta parte no he hablado con nadie y no creo que lo haga., sentenció Gracia.

Incluso, volvió a evidenciar que ajora mismo se encuentra al margen de la parcela de entrenador al afirmar sobre la pregunta de cuantos jugadores llegara un claro "No lo sé. No sé cuántos van a venir. Cuando analizamos la plantilla había una serie de posiciones que eran indispensables traer jugadores. El club ya lo sabe. No se ha concretado nada todavía pero espero que puedan concretarse en los próximos días. Como entrenador me gustaría tener las mayor posibilidades y cuanto antes. Sabéis de primera mano lo que se quiere."

Tal es el grado de las declaraciones de Gracia que hay quien duda de si se equivocó en su llegada al Valencia, algo a lo que ha salido al paso, "Te voy a ser sincero y te digo que es un orgullo ser el entrenador del Valencia. Con mi trabajo voy a intentar conseguir los máximos logros posibles. Tengo una gran plantilla pero todo debe ser mejorable. Estamos en un momento en que la plantilla debe ser mejorable. Así podremos competir de forma más adecuada a lo que debe ser el Valencia CF. Tengo la confianza de poder hacer una mejor plantilla que nos permita competir mejor".

Sin fichajes a la vista más cercana el técnico indicó que ahora, prefiere hablar de futbol, "la verdad, no me gusta mucho hablando sobre ese tipo de cosas sobre el partido. Entiendo vuestro interés. Yo trato de dar respuesta a lo que sé. Ya ha habido momentos en los que manifesté mi opinión al club y también dejé claro que me quedaba un poco al margen. Cuando se me quiera preguntar algo, paso 11 horas en el Ciudad Deportiva. Mi trabajo es centrarme en los jugadores que tengo y tratar de sacar rendimiento."