Javi Gracia: "Considero el partido de mañana como vital"

"Las percepciones son un poco libres. El partido de mañana lo considero vital, con esa mentalidad, todos, los jugadores y el cuerpo técnico lo vamos a afrontar". De esta forma ha puesto apellido el técnico navarro al partido que mañana tiene ante si el Valencia en Mestalla ante el Alavés. Una nueva derrota pondría otra vez el abismo a la vista y además con diferentes partidos con rivales directos y que además se enfrentan entre si, como el Huesca-getafe, el Valladolid-Cadiz e incluso el Elche-Levante.

El técnico navarro ha hablado de los errores que han supuesto derrotas, "hablábamos no sólo de ese partido, hacía una valoración de partidos anteriores. En concreto los que encajamos a balón parado y no nos permitieron conseguir buenos resultados. Analizábamos en cómo habíamos concedido esos goles. En cada uno de ellos hay un motivo para trabajar y buscar soluciones. Todo lo que pasa, lo analizamos y buscar el por qué para que no vuelva a pasar". Una intención que no de para volver a ver el fantasma del descenso, "entre el 14 y el 8 son cuatro puntos. Lo que sí puedo decir es que sigo convencido de trabajar y preparar cada partido.. no he tenido ningún momento de desfallecimiento. Sigo muy convencido del trabajo y trato de ver las mejoras del equipo. Hay que reconocer que hay momentos de la temporada que nos lastran mucho. No estamos a nuestro nivel ni consiguiendo mejores resultados. Yo querría en este caso destacar la fortaleza del equipo en casa. Es cierto que venimos de un empate pero en nuestros partidos de casa hemos sido capaces de hacer mejores partidos y de conseguir mejores resultados. Ahora vamos a jugar tres partidos consecutivos en casa y con ese optimismo y ese ánimo afronto el futuro."

Una temporada a la que a veces da la sensación que se está haciendo larga y de la que el técnico valencianista hablaba sobre ese posible desgaste de una temporada, "no sé, lo que se desgasta o no. No soy capaz de valorar. Como entrenador te toca vivir unos momentos en cada club y como profesional tratas de hacerlo lo mejor posible. Lo más importante es que el club esté lo más arriba posible."

Javi Gracia también ha hablado del rival, Alavés, de un amigo como el propio navarro ha reconocido, Javi Calleja, "a Javi lo conozco personalmente. Fuimos compañeros en el pasado y le tengo un gran aprecio, igual que a Quique Álvarez, su asistente. Siempre que hay un cambio se puede producir ese tipo de reacciones. Ese cambio de entrenador también ha venido acompañado con algún cambio de jugador que estaba fuera de la dinámica del equipo y esto también puede darle más vitalidad. Esto lo que ha conseguido un empate y dos buenas victorias que le han permitido salir del descenso. Calleja le ha dado cosas que ya tenía con el anterior entrenador. Las alineaciones no son muy diferentes. El estilo de juego tampoco lo veo yo tan diferente. Esa inyección de algo nuevo, y el trabajo del nuevo entrenador, les ha hecho, a tener más fe e ilusión. Nos vamos a encontrar a un equipo pleno de ilusión, de haber pasado por un momento duro y que será muy exigente".