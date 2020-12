Hoy venía pensando en… los posibles compradores del Valencia. Que el rumor de que Manuel Llorente podría estar detrás de uno de ellos se va extendiendo poco a poco.

Vaya por delante que desde Meriton insisten en que su paquete accionarial no está en venta. Da igual. Si lo estuviera tampoco lo dirían. Que nadie espere un anuncio en Wallapop. Y como en todo, uno no está dispuesto a vender hasta que recibe una oferta que le satisface.

No me ilusiona una vuelta de Llorente al Valencia. Bueno, más allá de que no me ilusiona tampoco me gusta. Llorente tuvo su momento y como todo presidente / consejero delegado tuvo sus luces y sus sombras. Hizo cosas bien en lo deportivo clasificando al equipo de manera consecutiva para Champions pero no solucionó ni uno solo de los grandes problemas del Valencia pese a la venta de la mayor parte de sus grandes activos. Ni eso ni lo del campo ni lo de Porxinos ni lo de la Fundación. Y aquellos males fueron los que trajeron a Lim al Valencia.

Porque no todo tiempo pasado fue mejor. Llorente, aunque a algunos se les haya olvidado ya, hizo como Lim. Después de conseguir un equipo campeón lo puso en autodestrucción tras no darle a Rafa Benítez la confianza que merecía. Es curioso como algunos le defendieron con uñas y dientes por aquel entonces para luego, con el paso de los años, usarlo para atacarle. Allá cada uno con sus intereses. Que con Lim también ha pasado: defensores a ultranza convertidos en enemigos con el paso de los años.

Así que como el chiste de Eugenio. ¿Lo conocéis? Ese de aquel que está agarrado a una rama a punto de caer a un precipicio y pregunta “¿hay alguien?” y una voz profunda le contesta: “si hijo mío está Dios, déjate caer que mis ángeles te recogerán, remontarán el vuelo y te llevarán arriba”. A lo que contesta: “vale, ¿pero… hay alguien más?”