Hoy con Leleman venía pensando en... la vuelta del público a los estadios

Hoy con Leleman venía pensando en… lo de la vuelta del público a los estadios. Que ayer fue la ACB y previamente La Liga los que mostraron su malestar.

No soy experto en sanidad ni quien para discutir las medidas que se adopten en estos tiempos de pandemia. Por eso no soy quien para pedir que el público pueda volver a los estadios de fútbol. Jamás me atrevería a hacerlo dado ese desconocimiento sanitario. Pero si que puedo hablar de lógica.

Entiendo a la Liga y la ACB cuando establecen la comparación con otro tipos de eventos también multitudinarios. Estamos viendo público en partidos no profesionales, en otros deportes no profesionales o sin ir más lejos en los toros o en el Mutua Madrileña Open de tenis. Y ahí es donde la lógica falla. ¿Por qué ahí sí y en el fútbol no?

El argumento de que no habría igualdad porque todos los equipos no podrían al haber distintas medidas en cada comunidad autónoma tampoco se sostiene. Y no se sostiene porque la propia Liga ha dejado claro en su comunicado que todos los equipos, incluidos aquellos que pudieran verse perjudicados por esas medidas, están de acuerdo en que puedan ir regresando los aficionados a los estadios.

Y luego está lo de las aglomeraciones. Si se hace de forma responsable y con un protocolo marcado no tendría porqué haberlas. Es verdad que hemos visto imágenes de recibimientos a equipos que no son las más adecuadas en estos tiempos pero que queréis que os diga, yo soy de los de confiar en la responsabilidad de la gente. Y si al aficionado se le da esa posibilidad de volver a su estadio, estoy convencido que sería responsable.

Que si, que ya sé que tenéis muchas ganas de volver. Y nosotros de que lo hagáis. Porque creedme, ver un partido como los dos que yo he visto en Mestalla, ante Real Madrid y Barcelona, sin vosotros en las gradas da mucha pena y no mola… un pimiento…