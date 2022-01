Hoy con Léleman venía pensando en... mi TL de tuiter de ayer

Hoy con Leleman venia pensando en… en mi timeline de tuiter de ayer. Que por expresar una opinión, la mía y solo mía y tratar de argumentarla muchos te meten ya en un bando o en otro. Y te insultan. A ese punto hemos llegado.

Anoche leyendo alguno de esos insultos mi mente volvió a hace 7 años. al proceso de venta. En aquel entonces yo era antivalencianista y no se cuantas cosas más por no defender la llegada de Lim como muchos hicieron vehementemente. Hoy soy blanqueador, pro Meriton y no se cuantas coas más por decir que me parece un exceso un estadio de 70.000 espectadores. Y me da mucha pena ver como hemos creado bandos ficticios con buenos y malos, con Dioses convertidos hoy en demonios.

No tengo porqué dar más explicación que la de porqué pienso que un estadio para 70.000 es una barbaridad. No tengo que excusarme por pensar eso. No tengo ni debo. Habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no. Y respeto a quien piense lo contrario y me lo argumente. No es eso lo que me duele ni mucho menos. Me duele que por pensar algo diferente se caiga en el insulto, en la etiqueta fácil, en el “si no piensas como yo en todo es que eres de los otros”.

Mi trabajo como periodista es denunciar lo que se hace mal y destacar lo que se hace bien. ¿Que es subjetivo? claro! y tan subjetivo. Pero pensar una cosa u otra no me sitúa en ningún lado. No me gustan los bandos ni las trincheras. No me gusta el pensamiento único. Me gusta la diversidad de opiniones. Y me gusta razonar y debatir con quien se lo merece, con quien es respetuoso. Sin calificativos y tratando de aprender siempre de los demás. El insulto nunca es opción. eso sí, no os quepa la menor duda que siempre que de mi opinión será la mía y solo mía. Porque no me gusta que me encasillen y menos pensar por los demás… y quien ponga en duda mi sentimiento valencianista… es que no me conoce…