Hoy con Léleman venía pensando en... el trapaso de Ferran al Barcelona

Hoy con Leleman venia pensando en… el trapaso de Ferran Torres al Barcelona.

Es cierto que al Valencia le van a tocar alrededor de unos 5 millones de euros con los que muy probablemente ejecutará la opción de compra sobre Hugo Duro, una de las agradables sorpresas del pasado mercado de fichajes, y la de Giorgi Mamardashvili, otro acierto. Pero no es menos cierto que un año después los 25+10 en variables de su venta se ha demostrado que eran una “ganga”, como lo calificaban en Manchester.

Y fue una ganga porque con Ferran Torres se cometió el error de no renovarle cuando hubo que hacerlo. A un año de acabar su contrato con los valencianistas no quedaba otra que venderlo al precio que fuera o de lo contrario se hubiese marchado libre. Esa urgencia jugó en contra del Valencia como se demuestra con su millonario traspaso al FC Barcelona.

Pero precios al margen da rabia pensar que el Valencia no pueda tener este tipo de futbolistas. Valenciano, valencianista y criado en la cantera ha tenido que salir de su Valencia para ganar títulos con otros equipos. En el Valencia hoy por hoy es misión imposible. Y da rabia pensar que hace veinte años era justo lo contrario.

Hace 20 años nadie quería abandonar el Valencia. Con el Valencia campeón de liga los Albelda, Vicente, Baraja y compañía no se dejaron seducir por los cantos de sirena de otros equipos más poderosos. En Valencia tenían todo lo que necesitaban: un equipo con el que ganar títulos, una afición que los adoraba y una ciudad maravillosa en la que vivir. Lástima que cuando parecía que el Valencia volvía a la senda del crecimiento, en Mayo de 2019, el propietario se decantase por la involución en lugar de la evolución. Porque os digo una cosa, me gustaría que los Gayá o Soler pensasen como los Albelda, Vicente y compañía y no como Ferran. Que realmente pensasen que aquí lo tienen todo para triunfar y ser felices en el fútbol…