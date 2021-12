Hoy con Léleman venía pensando en... la reunión entre Puig y Murthy

Hoy con Leleman venia pensando en… la reunión entre Puig y Murthy. Que a pesar de ser 28 de diciembre esta vez no hubo inocentada.

Y no la hubo porque esta vez el presidente si fue con algo debajo del brazo a ver al President de la Generalitat. Acompañado por su directora financiera ya se veía que lo de ayer iba en serio. Nada que ver con aquella otra reunión en la que Ximo Puig estallaba ante la desfachatez del presidente del Valencia que acudió con las manos en los bolsillos.

Sería ingenuo pensar que lo de ayer se produjo porque Murthy ha entendido lo importante que es acabar el Nuevo Mestalla. Ni él ni Lim han tenido jamás la intención de hacerlo, pese a las promesas de algunos. O que se produjo porque ha entendido que significa la figura de Ximo Puig, el presidente de los valencianos. No. Lo de ayer se produjo porque de repente el Valencia se ha encontrado con 80 millones de euros provenientes del fondo CVC y porque de no hacerlo caducaría la ATE con el perjuicio económico que ello supone.

Por eso me da miedo cuando habla de 40 millones más para acabar el estadio al margen de los 80 de CVC. En siete años han sido incapaces de vender las parcelas o de conseguir reducir la deuda para poder volver a pedir financiación. Es más, el club se ha ido endeudando cada vez más y más. El dinero de CVC es como el maná pero además de eso hay que trabajar duro para conseguir que el equipo crezca en lo deportivo y en lo económico. Y Murthy no es que sea mucho de trabajar duro.

En cualquier caso si se cumple la hoja de ruta trazada ayer no cabe duda que será una buena noticia para el valencianismo. No me voy a poner a discutir si se reduce o no la capacidad. Y más cuando estamos viendo que Mestalla no se llena. Aunque de eso la verdad… gran parte de culpa es de Meriton…