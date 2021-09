Hoy con Leleman venía pensando en... los rascones de la "bordaleta"

Hoy con Leleman venia pensando en… los dos rascones que ha sufrido la "Bordaleta". Y las palabras de su chófer.

Porque para mi perder ante el Real Madrid y el Sevilla son rascones, ni siquiera pinchazos. Lo de ayer pudo ser un golpe de realidad. Al igual que ante el Real Madrid sobraron los últimos veinte minutos de partido ayer sobraron otros veinte pero al inicio. Y ya pasó también en Pamplona. Esas desconexiones sí me preocupan y cuando se producen ante equipos como el Real Madrid o Sevilla te penalizan y mucho.

La ilusión generada por la llegada de Bordalás sigue intacta pese a los dos tropiezos. Al menos para mi. Y me gustó que el técnico hablara claro después de la derrota. No buscó excusas ni puso paños calientes. “Errores infantiles impropios de primera división”. Lo mismo que podríamos haber dicho cualquiera de nosotros de los tres goles del Sevilla. La mejor manera de solucionar los problemas es identificarlos y no ir con rodeos.

Al igual que dije al principio que no había debate en la portería, después de lo del Real Madrid y Sevilla si lo hay. Mamardashvili no ha estado fino y tal vez haya llegado el momento de cambiar por Cilessen. Como escribía mi amigo Conrado en As “perdió su silla”.

Pese a todo me gustó la actitud del Valencia después de esos veinte minutos. Lejos de venirse abajo con la losa que suponía los tres goles le plantó cara al Sevilla. Por eso son rascones. No despeñemos ya la "bordaleta" por el precipicio,,,