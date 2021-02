Hoy con Leleman venía pensando en... que es el turno de Javi Gracia

Hoy con Leleman venía pensando en... que es el momento de Javi Gracia. Eso de “me han engañado” ya no vale después de que le hayan firmado tres futbolistas en este mercado invernal.

Y digo que es su momento y no vale porque ahora le toca a él sacarle todo el rendimiento posible a lo que tiene. Algo que a mi juicio no ha hecho hasta el momento. La plantilla estaba limitada, mermada y le faltaba fondo de armario sí, pero también es verdad que a los que se han quedado hay que exigirles más de lo que han dado hasta el momento.

Ya sin Copa ni ninguna otra competición su única preocupación debe ser la Liga. Y ahí es donde debe sacar todo el jugo posible a esta plantilla. Es una evidencia que hasta el momento ni el valencia ha jugado bien ni tiene un estilo reconocible. Yo soy de los que piensa que los equipos son el reflejo del carácter del entrenador, ahí están los Simeone, Mourinho, Bordalás y compañía para demostrarlo. Y hasta ahora el Valencia ha sido un equipo sin alma, sin carácter y plano. Algo similar a lo que transmitía en cada rueda de prensa su propio entrenador.

Así que cerrado el mercado de invierno aún está por saber si los fichajes son o no refuerzos. Lo que está claro es que a priori mejora lo que había y te da mucho más fondo de armario. No sé ni Gracia ha participado en alguno de ellos. Me da igual. Benítez no participó en el fichaje de la lámpara (Cannobio) ni tan siquiera Oliveira y acabó llevando a ese equipo a lo más alto.

Así que sí… ahora es tu turno Javi. Ya no valen las excusas y ya no hay coartadas posibles.