Hoy con Leleman venía pensando en… lo que nos llega de Johor. Que hoy queremos hablar en este espacio con Martín Hugo Prest, hombre fuerte de príncipe en la parcela deportiva en Johor.

Ya dije que no me atrevo a asegurar si la llegada del príncipe al Valencia será buena o mala. No soy pitoniso ni tengo una bola de cristal y desconozco la autonomía que Peter Lim le dejará a la hora de tomar decisiones. Que son amigos lo sabemos y que al príncipe le encanta y es un apasionado del fútbol, también.

Es verdad que poner a gente de fútbol y apasionada al frente del Valencia suena a muy positivo. Entre un presidente al que ni le va ni le viene el Valencia salvo por el pastizal que gana y un príncipe enamorado del fútbol, me quedo con lo segundo. Además es muy difícil hacerlo peor que Anil. Yo diría que casi imposible.

No, eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es el margen de maniobra que pueda tener. Con un club a la deriva en lo económico no va a ser fácil reconstruir lo destruido. Hay que recordar que a Lim hay que devolverle 56 millones de euros antes del mes de septiembre y eso significa tener que vender este verano por valor de más de treinta millones. En esas circunstancias no vayamos a pensar que el príncipe vendrá con grandes estrellas bajo el brazo. Ojalá fuera así pero lo veo más que complicado.

Como dice la Biblia “por sus hechos les conoceréis”. Podemos hablar de las maravillas del príncipe en Malasia con su equipo campeón, pero el fútbol europeo y las limitaciones con las que se va a encontrar son otra cosa. Así que lo mejor es esperar a los hechos para poder juzgar si su llegada será o no buena para el Valencia.

En cualquier caso, todo lo que pueda suponer la salida de Anil Murthy ya partirá con la ventaja de ser sin lugar a dudas buenísimo para nuestro Valencia CF…