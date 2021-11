Hoy con Léleman venía pensando en... lo que dijo Piccini

Hoy con Léleman venia pensando en… lo de Cristiano Piccini. Que ayer el italiano reconocía que llegó a pensar en abandonar el fútbol por la maldita lesión.

Y venía pensando en eso porque muchas veces creemos que los futbolistas son verdaderos robots sin sentimientos a los que se les puede decir cualquier cosa porque ni sienten ni padecen. Y no, detrás del futbolista hay una persona que al igual que Piccini con su lesión puede llegar a sufrir tanto o más que nosotros.

Es verdad que son verdaderos privilegiados en muchas cosas . Es verdad que al mundo del futbolista le envuelve en muchas ocasiones la tontería, el postureo y la superficialidad. Pero os aseguro que no todos son iguales. Llevo más de veinte años en esto y he visto de todo: desde el que era malo pero muy malo y su soberbia y altanería era inmensa hasta el que era un fenónemo dentro del campo y la persona más humilde fuera de él. Pero eso sí, hasta el más soberbio tenía su corazoncito.

Es verdad también que ellos mismos se han ido alejando de los aficionados. Las vallas, las medidas de seguridad, esas imágenes con los auriculares puestos pasando de los aficionados que llevan horas esperándoles a la puerta de un hotel, esos coches chirriando ruedas para no detenerse a firmar un autógrafo o hacerse una foto tampoco ayudan. Creo que a veces alguno se cree que cuanto más inaccesible es, mejor futbolista es. Y no, no tiene porqué. ¿Visteis lo de Jon Rahm firmando autógrafos? No, pues buscadlo.

Me gusta ver que jugadores como Piccini se sinceran delante de un micrófono y reconocen el calvario que han sufrido y lo que han tenido que pelear para llegar a recuperarse. Porque no a todos se lo regalan. Los hay como Piccini que se lo curran. Y por eso… yo me alegro de que el sábado volviera a sentirse futbolista.