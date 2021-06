Hoy con Leleman venía pensando en... las palabras de Rogerio Guedes

Hoy con Leleman venía pensando en… lo que ha dicho el padre de Guedes, Rogerio. Eso de que solo brilla cuando un equipo le permite brillar y que al no haber Champions ni Europa League está de más en el Valencia.

Está claro que hay que ponerlas en contexto. Que Rogerio no es Gonzalo y que lo que diga el padre no tiene porque ser lo que piense el hijo. Pero al señor padre habría que decirle algunas cosas. Vayamos a los números.

Con el Valencia jugando en Champions, temporada 18-19, Guedes estuvo sin marcar ni un solo gol hasta la jornada número 27. Que si, que las lesiones y todo lo que queráis pero 27 partidos sin marcar es mucho tiempo sin brillar. Y ahí si había Champions. Y el Valencia fue campeón de Copa y tampoco es que Gonzalo diera mucha luz.

La temporada siguiente, con Champions también, no fue hasta la jornada número 30 cuando el portugués vio puerta. Y ni que decir tiene el desastre de temporada que hizo ese Valencia quedándose fuera de Europa. Y esta misma campaña lleva los mismos goles que Manu Vallejo jugando el doble que el gaditano.

Así que querido Rogerio, los números no engañan. Y sus números, al menos de momento, no son de jugador de Champions. Tal vez su calidad lo sea pero hay que demostrarlo. Y en cuatro temporadas poco o nada lo ha demostrado.

Y para terminar. Encuentra las siete diferencias con Gayá. Un futbolista que no solo ha demostrado ser de Champions por calidad y rendimiento sino que además se lo rifan grandes equipos Europeas. Él no solo no piensa que está de más en el Valencia sino que además lo que quiere es que el Valencia esté en Champions y vuelva a ser un equipo grande. Y hoy, querido Rogerio, tu hijo tendrá mucho cartel pero… no le llega ni a la suela de los zapatos de Gayá.