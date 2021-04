Hoy con Leleman venía pensando en... las palabras de Diakhaby en As

Hoy con Leleman venía pensando en… las palabras de Diakhaby en el Diario As. Vaya por delante mi felicitación a mi amigo Conrado Valle por conseguir en exclusiva la entrevista que todos queríamos hacer.

Vuelve a insistir que él oyó lo que oyó. Y yo le creo. La desmesurada reacción del futbolista del Valencia no puede responder a otra cosa que a oir lo que él dice que oyó. Para que me entendáis, con Celades hubo un gran enfado en el vestuario porque reveló a sus allegados que el francés lloraba en las charlas cuando le corregía sus fallos. Ese es Diakhaby. Un niño incapaz de inventarse algo tan grave como eso. Y ya se sabe que los niños siempre dicen la verdad.

Recuerdo unas palabras de Tebas en las que decía “una cosa es la verdad y otra la verdad jurídica”. Se refería a aquel supuesto amaño del Levante-Zaragoza que quedó en nada. Pues tal vez eso sirva para esta ocasión. Una cosa es que lo puedas probar pero eso no necesariamente significa siempre que no haya sucedido.

De todos modos hay una cosa que no me gusta en este asunto. El secretismo. Creo que la RFEF cuando acabe su investigación o la Liga deberían mostrar todas las imágenes claras que tengan del incidente. Al igual que pienso que el futbolista del Valencia que le dijo, según Diakhaby, en el vestuario que le habían dicho que si Cala pedía disculpas si estaban dispuestos a volver, debería dar la cara. Si no ahora, como dice el central, cuando acabe la investigación del Comité de Competición.

Y hay otro dato más. Cuando uno insiste con la vehemencia que lo hace Diakhaby es porque lo tiene muy claro. Mi única duda en todo este asunto solo podría ser si sonó solo en su cabeza o si realmente Cala lo dijo. Porque lo que sí tengo claro es que el francés… no miente.