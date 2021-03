Hoy con Leleman venía pensando en... José Manuel Reina

Hoy con Leleman venía pensando en… mi buen amigo José Manuel Reina, técnico de sonido de Radio Nou en una primera etapa y del Valencia CF más recientemente. Su marcha al Cielo este fin de semana nos ha dejado a todos huérfanos, muy huérfanos.

Maldito virus. No es justo que personas tan excepcionales como Reina se vayan. Aunque sea al Cielo. El mundo está necesitado de gente como él. De gente buena, generosa, honrada, servicial y tantas otras cosas que definían la figura de Reina.

No recuerdo cuando le conocí. Posiblemente fuera en uno de los innumerables viajes que allá por principios de siglo me tocó compartir con él. Lo que sí recuerdo y mucho es como descubrí a una de las mejores personas que te puedes encontrar en tu camino. De cuantos apuros nos ha sacado a muchos compañeros. Su generosidad le llevaba en alguna ocasión a preocuparse más porque a ti no te fallara ninguna conexión que de la suya propia. Siempre con una sonrisa y con su “atiéndeme nene…”

Esas palabras retumban en mi mente desde el sábado cuando fui conocedor de su fallecimiento. No me lo podía creer. Me puse a llorar como un niño. Haría mes y medio me lo encontré cerca de mi casa y estuvimos un rato charlando. Hablamos del maldito virus y de cómo los dos habíamos estado en Milán y regresamos sin ningún problema. El deseo de ambos era el mismo “que pasara todo y volviéramos a la normalidad anterior”. Nos despedimos con un choque de puños. Hoy no me puedo creer que esa fuera nuestra última despedida. No me puedo creer que cuando volvamos a viajar y estar presentes en los estadios no me lo vaya a encontrar. No me puedo creer que no vaya a volver a escuchar ese “atiéndeme nene”.

Podría contar mil anécdotas. Y me quedaría corto explicando su bondad. “Solo van al Cielo aquellas personas que hacen que la vida de los demás sea un Cielo aquí en la tierra”. Tú querido amigo, tú querido Reina lo hiciste no solo conmigo. Estoy seguro que desde el sábado tienes un sitio privilegiado en ese Cielo. Porque te lo mereces. Te quiero mucho amigo. Descansa en paz Jose Manuel Reina. Hoy este venía pensando y este programa... va por ti.