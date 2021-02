Hoy con Leleman venía pensando en… los gritos de Manu Vallejo delante de la cámara al marcar el primer gol ante el Celta. Los suyos fueron nuestros gritos desde casa.

Sonaron a liberación, a quitarse un peso de encima, a ganar un partido más que importante. Y a tratar de olvidar lo sucedido hacía solo una semana en Valdebebas. Porque futbolistas como Manu Vallejo, al igual que todo nosotros, es de los que está sufriendo esta temporada. Quizá otros no, pero el gaditano estoy seguro que si.

Tendrá más o menos calidad pero su compromiso está fuera de toda duda. El que da todo lo que tiene no está obligado a más. Y Manu es de esos. De los que da todo lo que lleva dentro en cada partido. Otros, como el portugués de los 40 millones deberían aprender y seguir su ejemplo.

Porque puedes tener mucha calidad o creerte que la tienes pero si en cada partido y en cada entrenamiento no te dejas la piel lo normal es que acabes pasando sin pena ni gloria pensando todos lo que pudo ser y no fue. Eso le pasa a Guedes. Promete mucho pero ya hace tiempo que pocos creen en su promesa. Y su actitud dista mucho de la de Manu Vallejo, dista mucho de la de un jugador comprometido con el escudo que defiende.

¿Que quiere jugar de segunda punta y no en la banda donde tiene que estar pendiente del lateral del equipo contrario? Como si su rendimiento hasta ahora le diera derecho a elegir donde jugar. No. Un buen futbolista demuestra serlo donde le ponga el entrenador. Si no, es que tan bueno no es.

Así que con más Manus Vallejos, aunque con menor calidad que otros, estoy seguro que nos iría mejor…. porque esto va… de eso… de compromiso…