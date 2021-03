Hoy con Leleman venía pensando en… la gloria. Esa que el Levante tiene a tan solo noventa minutos.

No soy del Levante. Nunca lo he sido ni lo seré ahora tampoco. Nunca he escondido mi equipo, ese cuyo sentimiento por él me inculcó mi padre de bien pequeñito. Pero ser valencianista no implica desear el mal al vecino. Al contrario, yo me alegro de los éxitos de todo el deporte valenciano. Y la posibilidad de jugar una final por primera vez, quitando aquella de la república, en más de cien años de historia es sin lugar a dudas todo un exitazo.

Imagino como habrán despertado mis amigos Tomás, Gabi, Isma, Jose, Miki, Granotil, Victor… y tantos otros buenos levantinistas. No sé si habrán podido pegar ojo en toda la noche. ese gusanillo, esa emoción, esos nervios que otros hemos sentido en alguna ocasión son los mismos que recorrerán sus cuerpos en el día de hoy.

Imagino como habrá despertado mi buen amigo Jose Morales. El comandante, además de capitán lleva el escudo del Levante tatuado a fuego en el corazón. Sabe que está ante el partido más importante de su vida, ojalá haya pronto otro más importante. La responsabilidad es mayúscula pero el premio también. Y hoy es un día para que él disfrute de su profesión y comande, nunca mejor dicho, a los suyos a la gloria. Por cómo es como persona y la calidad que tiene como futbolista nadie más que él merece el placer y la gloria de disputar una final de copa. Ojalá el destino lo tenga escrito así.

Habrá valencianistas que hoy sientan envidia. yo la siento. Pero esa envidia no nos puede llevar a desearles el mal, al contrario. por todos esos buenos amigos levantinistas que me acompañan en mi día a día… hoy más que nunca… ¡Macho Levante!