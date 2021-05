Hoy con Leleman venía pensando en... lo de "funcionario" a "líder"

Hoy con Leleman venía pensando en… el cambio de discurso de Anil Murthy. Del entrenador “funcionario” al entrenador “líder”. Escuchado así parece que por fin el presidente del Valencia se ha dado cuenta de sus errores. Salvo que vuelva a mentir, que todo puede ser, conociéndole.

Sorprende el cambio de criterio y me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque cuando Anil dijo aquello de que el entrenador del Valencia podía ganar la Champions pero que si no hacía lo que decía la propiedad podía ir a la calle dijo la verdad. Que se lo pregunten a Marcelino… o a Mateu.

Han sido dos temporadas desastrosas con dos entrenadores de perfil bajo, demasiado bajo para un Valencia de prestigio, historia y títulos. Dos entrenadores que no solo no han sido líderes sino que además no han sabido sacarle ningún rendimiento a una plantilla ya de por sí debilitada. Aquí siempre hemos defendido que el entrenador debe dar ese plus a la plantilla que ni Celades ni Javi Gracia le han dado.

Me cuesta creer que en un Valencia donde hay que rendir culto a la figura del líder supremo tenga cabida ese perfil de entrenador. Me creo más lo de funcionario que lo de líder. Lo de pegar la cabotá que lo de exigir y llevarle la contraria al dueño. Y me cuesta creer que Lim acepte eso. Y si lo aceptara tampoco sé lo que duraría.

Solo espero que esas declaraciones no sean una huida hacia adelante. Que no sean por miedo a la manifestación del 8 de mayo ni a la reacción de los aficionados valencianistas.

Porque sí, claro que sí, por supuesto el banquillo de este Valencia necesita un líder. Pero conociendo a Anil me suena más a crear “falsas”, esa palabra que tanto le gusta, ilusiones a una afición ya de por si absolutamente desilusionada.