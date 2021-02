Hoy con Leleman venía pensando en... los fichajes que ha hecho el Valencia

Hoy con Leleman venía pensando en… el frenético penúltimo día de mercado para el Valencia. El de ayer domingo donde los ches cerraron hasta tres incorporaciones: Cutrone, Ferro y como adelantábamos a primera hora de la mañana Christian Oliva.

Después de pensar que no vendría nadie, como en verano, y ahora que han llegado el debate se traslada a si son o no refuerzos. Yo sinceramente, habiéndolos visto tan poco o nada, no me atrevo a decir ni si ni no.

Sí es verdad que a priori Cutrone mejora a Sobrino, Ferro a Mangala y Christian Oliva es ese mediocentro defensivo que necesitabas con urgencia. Vale que no tienen un gran renombre y que en sus clubes de procedencia apenas han jugado esta temporada pero solo su rendimiento aquí marcará si son o no esos refuerzos que el equipo necesitaba con urgencia.

Porque somos muy dados a juzgar los fichajes antes de verlos en el campo. Ni en su equipo de procedencia ni en el nuestro. Muchas veces nos fiamos del nombre que tengan. Y eso es un error. Pruebas de ello hay muchas pero así a bote pronto me viene dos: Negredo vino en olor de multitudes y llenó Mestalla el día de su presentación. Luego fue tal desastre que todos los valencianistas desearon su salida. Mijatovic vino siendo un perfecto desconocido. Cuando se marchó rompió el corazón de todos los valencianistas.

Así que yo soy de esperar para juzgar. Lo que si está claro es que Murthy esta vez ha cumplido y ha cerrado tres incorporaciones. ¿Será porque como decía un tuitero porque los bares están cerrados y se ha puesto a currar? Eso ya no lo sé…