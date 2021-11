Hoy con Léleman venía pensando en... eso de exigir la capitanía para renovar

Hoy con Léleman venia pensando en… eso de exigir la capitanía para renovar un contrato. Que ayer Ferran Torres le confesó a Valdano que fue una de las condiciones que puso para renovar su contrato con el Valencia.

Reconozco que con Ferran tengo sentimientos encontrados. Por un lado entiendo que es sincero cuando habla de Valencia como su casa. Y es normal que lo haga después de tantos años criado en su cantera. No niego que tenga sentimientos hacia el que fue su club, pero también es cierto que antepuso su ambición y sus objetivos personales a esos sentimientos.

Resulta contradictorio exigir la capitanía de un club para poco después salir corriendo y abandonar el barco a la primera llamada de Pep Guardiola. ¿Si le hubieran hecho capitán no se hubiera marchado al City? Lo dudo ¿Si hubiera llevado la negociación Lim en persona no se hubiera marchado? También lo dudo. Y si le hubiesen puesto en el límite salarial, muy lejos de lo que pudiera cobrar en Inglaterra, se hubiese quedado? No lo creo.

A Ferran habría que decirle que la capitanía se gana en el terreno de juego en cada partido y con el respeto y admiración de los compañeros. No es ni tan siquiera una cuestión de veteranía como tampoco lo es de tenerla por contrato. No veo a Gayá exigiendo seguir siendo capitán para renovar ahora su contrato.

Por eso me gustan los capitanes como Gayá o Soler. Esos que anteponen el sentimiento a la ambición, el objetivo común a la ambición personal, su compromiso con el Valencia a los cantos de sirena. A esos es a los que no hay que dejar escapar. A esos es a los que hay que renovar para construir un Valencia… en torno a ellos. Al resto… bon vent i barca nova…