Hoy con Léleman venía pensando en... la defensa a ultranza de Tebas a Lim

Hoy con Léleman venia pensando en… la defensa a ultranza de Tebas a Peter Lim. ¿Me sorprende? No mucho, la verdad.

Es curioso como al presidente de La Liga le gusta ir siempre contra corriente. Dice que se preocupa por los aficionados cuando en realidad lo único que verdaderamente le preocupa son los clubes y en especial sus dueños. Ayer lo hizo con Lim pero es que también lo hizo con Quico Catalán cuando nadie le preguntó por el Levante. Y lo hace todos los fines de semana con los infames horarios que les pone.

Dijo Tebas que la relación de los aficionados valencianistas con Lim es una montaña rusa. ¿En serio? Lo que es es el tren de la bruja, el pasaje del terror, el circo de los horrores… Lim es el Freddy Krueger del valencianismo, el Jason de Viernes 13… montaña rusa dice Tebas. O no sabe lo que está pasando y lo que está haciendo Lim con el Valencia o le da igual.

Y no debería darle igual. Como dijo él para que La Liga crezca necesita que no solo Real Madrid y Barcelona tiren de ella. Necesita que equipos históricos, con títulos, prestigio europeo y masa social sean competitivos. Todo lo contrario de lo que lleva haciendo Lim con el Valencia en los últimos años. Lo ha empobrecido, endeudado y lo ha alejado de su verdadero motor, los aficionados.

Ah! y decir eso de que no está tan mal cuando necesita una y otra vez ampliar capital para no caer en causa de disolución… no sé… me suena a defensa partidista y poco objetiva…