Hoy con Leleman venía pensando en... las declaraciones de Murthy

Hoy con Leleman venía pensando en… las declaraciones de Anil Murthy en The Athletics. Que una vez más el presidente ha elegido ese medio para hacerlas no vaya a ser que si concede una entrevista a un medio de aquí le vayamos a hacer preguntas incómodas.

Está bien que vuelva a salir a defender a Diakhaby. Su obligación como presidente del Valencia es defender la palabra de su futbolista. Pero se equivoca cuando habla del resto de clubes condenando la falta de apoyo al comunicado del Valencia. Mal que nos pese, porque yo soy de los que creen a Diakhaby, el resto de clubes no pueden salir a condenar a Cala si no hay pruebas, imágenes de que lo hizo. Y por el momento, mal que nos pese también a los que creemos en la palabra de Diakhaby, no las hay.

Y esto el presidente debería saberlo porque de lo contrario lo que está insinuando es que en el fútbol español existe el racismo. Cuando dice que “así están las cosas por aquí” está lanzando una acusación muy grave contra el resto de clubes. Y yo al igual que creo en la palabra de Diakhaby, creo que nuestro fútbol, el español NO es racista.

Luego está lo del verano complicado. Que ya avisa Murthy que va a ser peor que el anterior por culpa de la pandemia. Vamos que si el año pasado se vendió todo lo que se pudo y no se trajo nada, que nos atemos los machos porque este no va a ser diferente.

Y es que al presidente le ha venido muy bien la excusa de la pandemia para ocultar su nefasta gestión destruyendo un proyecto de Champions y dejando de ingresar por ello cerca de 58 millones de euros. Pero no, de eso no habla. Y tal vez fuera le compren el discurso pero aquí… no cuela querido presidente.