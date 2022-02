Hoy con Léleman venía pensando en… como se ha cerrado el mercado tanto para el Valencia como para el Levante. En el caso de los valencianistas bien, en el de los Levantinistas, sin director deportivo, tampoco podíamos esperar gran cosa.

Han sido seis salidas y tres entradas. A Bordalás le han vuelto a hacer caso. Le han quitado a aquellos futbolistas con los que no contaba y ha dado el consentimiento a los tres que han llegado. De ellos tal vez el que más ilusiona a la afición valencianista es Bryan Gil. Por eso lucirá el dorsal 21, aquel que en su día llevó David Silva en el Valencia.

La pregunta que yo me hago ahora es que se le puede exigir a este Valencia. ¿Hay que pedirle si o si que vuelva a Europa? ¿Es posible con los refuerzos que han llegado? ¿Tiene el entrenador lo que quería? Tal vez no todo pero hay que reconocer que esta vez Meriton, Anil si han hecho caso a su entrenador. Nada que ver con el mercado invernal de la pasada temporada…

Lo del Levante no me extraña. Era difícil que el equipo pudiera reforzarse como necesita sin tener una dirección deportiva. Ha venido Martín Cáceres pero no se ha ido ninguno de los que tenía que salir ni ha llegado ninguno de los que debería entrar. No cabe duda que esta vez Anil le ha ganado la partida a Quico. Ah! Y lo de Morales. Decir que su presidente le ha cerrado la puerta en este mercado de invierno es mentir. Nadie cierra la puerta a alguien que no se quiere marchar. Y conozco muy bien al comandante. Sería capaz de jugar en el Levante aún sin que le pagaran… como para abandonar el barco ahora que vienen tormentas. No, él no es de esos, os lo aseguro…