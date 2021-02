Hoy con Leleman venía pensando en... la Champions

Hoy con Leleman venia pensando en... la Champions. Si, esa competición que ahora nos toca ver por la tele y que hasta hace bien poco teníamos el privilegio de verla un situ.

Porque hace un año estábamos ahí. En Milán. Jugando los octavos de final de la máxima competición europea. El Valencia estaba entre los 16 mejores equipos del continente. Hoy no está ni entre los diez mejores de España.

Y solo han pasado 365 días desde entonces. Es verdad que ya se vislumbraba lo que se nos venía encima. Pero nunca pensamos que fuera hasta el extremo en el que nos encontramos ahora.

Que Celades no valía lo supimos pronto. Lo que nunca nos imaginamos es que después de firmar a Javi Gracia llegara la tempestad de un verano en el que Meriton engañó a todo ser viviente empezando por el entrenador. Nunca un cartel como ese de "derribos Meriton" ha sido más apropiado para definir la situación actual.

Y entre tanto empiezan a surgir otra vez los rumores de una posible venta. Que si Llorente, que si Salvo, que si pequeños accionistas agrupados... yo hasta que no lo vea, no me creo ni la mitad. Que hay gente interesada es evidente pero... ¿está Lim interesado en vender? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. En liquidar y hacer dinero parece que si, en vender no lo tengo tan claro.

Y mientras estamos en esas... que si se vende, que si nos engañaron en verano, que si vuelven los de antes... el equipo se desangra nadando por la mediocridad mientras nos sentamos en el televisor a ver la Champions de otros, no la nuestra y pensamos lo bonito que fue y lo poco que duró nuestra alegría e ilusión valencianista.

Y nos hacemos una pregunta. Como Mourinho... ¿Por qué?