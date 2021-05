Hoy con Leleman venía pensando en... Bordalás

Hoy con Leleman venía pensando en… Pepe Bordalás. Que anoche estuvo en El Transistor y cuando De la Morena le dijo que tenía un acuerdo con el Valencia no lo negó.

No hay que ser muy avispado para saber que a Anil y Corona les encanta. Ya el verano pasado quisieron firmarlo pero no pudieron. El Getafe no le dejó salir y el hecho de que tuviera que jugar Europa League en agosto impidieron su llegada. Y él está como loco por coger el banquillo del Valencia. No de ahora. De hace tiempo.

Voy a ser sincero. Me gusta esa opción. Tiene curriculum más que suficiente y ha demostrado que es de esos entrenadores que les saca un plus a sus jugadores. Los detractores dirán que este año casi desciende al equipo pero… señores que es el Getafe… lo normal es lo de este año, que esté peleando por no descender… y lo extraordinario es lo que ha venido haciendo estos últimos años.

Sin grandes estrellas que puedan venir lo que se necesita para volver a estar arriba es futbolistas comprometidos. Y de eso Bordalás sabe mucho. Consigue que sus jugadores se comprometan con él y el equipo, que se dejen el alma en cada partido y les exprime hasta la última gota. Es de esos entrenadores que imprime carácter independientemente de si nos gusta más o menos su estilo de juego. Así que, sí, me gusta.

El único pero que le veo a esta opción se llaman Lim, Meriton y Anil. Si viene se tendrán que olvidar de aquello del entrenador “funcionario”. No sé qué grado de independencia tendrá ni si acabará chocando con la propiedad. Sea como sea estoy convencido que sabrá blindar el vestuario de todo ese ambiente dañino del entorno propiciado por Meriton. Si lo consigue saldrá airoso y tendrá éxito. Así que si me preguntan a mi… sí, que venga Bordalás…