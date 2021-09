Hoy con Leleman venía pensando en... lo del aforo de los estadios

Hoy con Leleman venía pensando en… el tema de los aforos en los estadios. Que ayer conocimos las nuevas medidas anticovid de Generalitat Valenciana.

Vaya por delante que no soy quien para pedir que vayan más o menos espectadores a los estadios. Ni soy experto en sanidad ni puedo ni debo establecer ningún tipo de criterio. Pero no entiendo que a nivel nacional se permita un 60% y aquí lo limitemos a 20.000 personas.

Porque vayamos al dato concreto. En el caso del Valencia serán 20.000 aficionados, el tope máximo, ante el Real Madrid y en el del Levante 14.820 frente al Rayo Vallecano. Si establecemos la proporcionalidad, en el caso de los granotas, van a entrar más aficionados en un espacio más reducido que en el caso de los valencianistas. Es decir si la capacidad es de 24.700 estás dejando 9.880 butacas libres. En el caso valencianista si la capacidad es 50.000 significa 30.000 asientos vacíos. No entiendo esa diferencia tan abismal.

Como tampoco entiendo que en el resto del territorio español valga lo del 60% y aquí no. Pero insisto, no entenderlo no significa no respetarlo. Ellos sabrán cual es el criterio en el que se basan para tomar estas decisiones que en este caso perjudican al Valencia.

Yo mientras sigo esperando con ansia el día que podáis estar todos en Mestalla. Ese sí será un día grande. Poder volver a veros todos en vuestra casa…