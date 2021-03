Hoy con Leleman venía pensando en... el 102 cumpleaños del Valencia CF

Hoy con Leleman venia pensando en.. el cumpleaños del Valencia. 102 años de historia.

102 años de alegrías, tristezas, sonrisas, decepciones, ilusiones, esperanzas, abrazos... de sentimiento. Porque la palabra Valencia CF significa eso, sentimiento. Ni negocio ni acciones ni dinero... sentimiento!

Y no es fácil de explicar. No es fácil de explicar porque cuando el Valencia pierde un partido te enfadas, te cabreas. No es fácil de explicar porque antes de comenzar un partido sientes ese cosquilleo que recorre tu cuerpo. No es fácil de explicar porque cuando el Valencia gana un título eres el tío más feliz del mundo y cuando lo pierde rompes a llorar como si fueras un niño. No es fácil de explicar porque para entenderlo hay que vivirlo, sentirlo y compartirlo.

Imagino que allá por 1919 ninguno de aquellos que se reunieron en el Bar Torino podían imaginar lo que más de cien años después sería aquel Valencia que nacía. Ellos fueron los primeros en sentir lo que hoy sentimos todos nosotros. A ellos debemos darles las gracias. Los padres fundadores de algo tan grande como este precioso sentimiento llamado Valencia Club de Fútbol.

Quizá no sea el cumpleaños más feliz de su historia. Tal vez estemos ante el futuro más incierto de este club centenario. Pero el sentimiento, ese que se transmite de generación en generación sigue estando mas vivo que nunca. La propiedad, el dinero, los millones, las estrellas, los títulos… de poco sirven si no existe ese sentimiento. Porque vosotros sois lo más importantes… sin valencianistas NO hay Valencia.

Así que amigos… a todos los que lo sentís… feliz cumpleaños!