Gayá, de susto a titular en Mestalla

El susto lo dio el miércoles Jose Luis Gayá cuando se retiraba en camilla y parecía que no volvería en estas dos semanas que restan de campeonato, pero ya el mismo miércoles por la tarde conocíamos que el lateral zurdo no sufría algo más de un fuerte golpe. De hecho hoy se ha ejercitado junto al resto de compañeros durante toda la sesión y se postula como titular para el encuentro del domingo, vital para no pasar apuros en las siguientes tres jornadas.

La más que probable titularidad de Gayá abre a que volvamos a ver la defensa de cinco que ya vimos ante el FC Barcelona pero esta vez sin Lato de central sino con Ferro, Diakhaby y Paulista si atendemos a lo que hoy hemos podido ver en la sesión de trabajo al mando de Voro y Chema Sanz como segundo.

Mañana rueda de prensa de Voro previa al envite y veremos si convocatoria, algo que no sucedía con el ya cesado Javi Gracia,