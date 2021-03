Diakhaby:"Intentaba comunicarme con Celades pero era muy complicado"

Mouctar Diakhaby ha sido entrevistado por la prestigiosa revista francesa ONZE Mondial donde en una extensa conversación relata sus inicios en el fútbol y su cara más personal, entrevista en la que habla de su llegada al Valencia por el que ”pagaron por 15 millones + 2 en bonus. Fue un buen precio en aquel momento, cuando quieres a alguien del Lyon, pagas bien”, una llegada en la que cuanta como Longoria fue el gran artífice al igual que Marcelino que le mostró su apuesta y continuidad, lo que hizo decantarse por la oferta de los valencianos a peasar de tener ofertas de la Premier, ”Marcelino confiaba mucho en mí, me impresionó como entrenador, como trabajaba con los jugadores a nivel personal, a nivel defensivo y con el grupo, me hizo evolucionar mucho en mi nivel”.

El central francés hablo del actual técnico del Athletic como también de su sustituto, Albert Celades, ”cuando llegó Celades yo no estuve bien en el campo, el entrenador elegía otros futbolistas, lo respeto y me las arreglé. Intentaba comunicarme con él pero era bastante complicado”. Cabe recordar que el catalán cargó duramente contra el francés en una rueda de prensa, algo que dolió dentro del vestuario y que fue una piedra más en la salida de Celades como entrenador valencianista.

Diakhaby también ha hecho referencia a lo que están viviendo en esta presente temporada, sabedor de la actual situación económica "aunque esto no me descentra, solo pienso en lo que doy en el campo, yo siempre doy todo lo que tengo. Lo otro, seguro que se soluciona". Preguntado por la temporada que están realizando este año el francés destacaba que ”hemos perdido a muchos jugadores muy importantes, ahora jugamos con un equipo mucho menos experimentado”, "hemos tenido buenos partidos, sobre todo contra los grandes, contra los pequeños hemos estado peor". Al hilo de sus actuaciones irregulares Mouctar concluía con un "a mi no me afectan, pero tengo familia y sufre cada vez que me critican".