ondacero.es

El mediocentro Danés quiere salir del Valencia CF , sin embargo, el propio club ha querido renovarlo. La realidad es que el jugador es el que tiene la última palabra de decidir si se queda o se marcha. A Daniel Wass solo le queda un año de contrato y el club valencianista necesita ingresar y si no lo hace este año, se irá gratis a final de la temporada que viene. No obstante, el club tampoco quiere malvenderlo, si pagan lo que piden, adelante. Pero nada de regalar. El presidente Anil Murthy al igual que con Gonçalo Guedes se ha mostrado tajante, quiere que paguen lo que valen, pero no menos.

En las últimas horas, el presidente del Olympique de Marsella ha hecho unas declaraciones en las que afirmaba el interés real por el jugador valencianista : "Tenemos mucho respeto por este jugador al que yo he conocido en Valencia. Hay un interés que se le ha transmitido al jugador y a su club, pero se trata de unas negociaciones difíciles.Wass sólo tiene un año más de contrato. El Valencia ha intentado renovarlo y es necesario actuar respetando a todo el mundo. Sobre todo a un club que yo conozco muy bien"

Lo cierto es que el polivalente jugador debe acudir el próximo sábado a la ciudad deportiva de Paterna ha realizarse las pruebas y los primeros entrenamientos a las ordenes del nuevo técnico José Bordalás, pero por parte del jugador parece que no las tiene todas con él para volver de nuevo por Valencia.

Sin duda, parece que esta semana se aclarará el futuro del mediocentro, quien ha pertenecido y sigue perteneciendo al club en el que ha estado durante las últimas tres temporadas proveniente del Celta de Vigo.