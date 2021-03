Braulio Vázquez: "No descartaría al Valencia en la pelea por Europa"

Fue director deportivo del Valencia desde 2010 a 2013 tras haber sido ojeador del equipo valencianista. Ahora ejerce esa función de Osasuna aunque mantiene su vinculación con la entidad de Mestalla a través de su hijo Jesús Vázquez que ya ha debutado con el primer equipo. "Le doy bastante la vara. A veces no sé si soy director deportivo o padre.De todas formas creo que desconecta a los treinta segundos de que empiece a hablar. Me mira, me oye pero no escucha...creo" reconoce.

Le resulta curiosos que "algún otro compañero suyo me pregunta situaciones deportivas y resulta que él no. Me hace gracia, es curioso. Soy bastante crítico y a la gente joven no le acaba de gustar la crítica".

Sobre sus cualidades destaca que "es un lateral izquierdo diferente a Gaya o a Lato por el físico que tiene. Es un proyecto de buen jugador, pero queda lo mas difícil".

De la gente joven del Valencia destaca a Correia. "Hay que ver las evoluciones y los chicos jóvenes tienen que pagar peajes. Del Correia que debutó en Pamplona contra nosotros creo que no le queda ni el pelo. Si tienes talento llega el rendimiento".

También hablaba de uno de los entrenadores que han sonado para el Valencia en un futuro, Diego Martínez, al que conoce bien al haberlo firmado en su día para Osasuna. "Fichamos a Diego Martínez para Osasuna del Sevilla B. Yo ya lo dije cuando acabo su ciclo allí, que era un entrenador buenisimo y al final lo está refrendando. No me sorprende para nada lo que está haciendo con el Granada".

Uno de sus aciertos al frente de la dirección deportiva del Valencia CF fue el fichaje de Parejo. "Le costó cuando llegó. Tenia razón Unai, que teníamos cinco centrocampistas de mucho nivel. Era un drama ver quien se quedaba fuera. Albelda, Costa, Topal, Banega...Cuando hicimos la apuesta por él fue complicado porque no era ni titular en el Getafe. Pero no estábamos equivocados".

Braulio guarda un gran cariño al Valencia y afirma que "quiero que le vaya bien al Valencia porque conmigo se portaron muy bien. A Llorente le estoy eternamente agradecido pese a que apretaba mucho".

Y se atreve a vaticinar que aún puede competir por europa. "Al Valencia no lo descarto para nada. Contra el Granada me gustaron mucho. Está en un proceso y no veo que no pueda pelear con el Betis. No lo descarto para pelear por Europa. Tiene buenos futbolistas".

Termina la charla haciendo alusión a otro de los futbolistas que fichó en su día pero que no acabó de cuajar y que parece que ahora esté viviendo una segunda juventud. "De Canales no me sorprende nada. Tenia un talento extraordinario. Era un poco vinagre porque quería jugar, jugar, jugar...y los procesos de recuperación se los comía. Era un fanático del trabajo".