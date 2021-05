Bordalás: "¿El Valencia? Cuando termine la temporada me sentaré a hablar con el presidente y veremos qué pasa"

El Valencia CF ya intentó su fichaje la pasada temporada pero ni el Getafe le dejó salir ni pudo al tener que disputar con los azulones la Europa League. No cabe duda que es una de las opciones que más gusta a Murthy y Corona y podría tener ya un acuerdo para dirigir el Valencia la próxima temporada.

A la pregunta de José Ramón de la Morena de "te queda un año de contrato, tienes una oferta del Valencia y me dicen que hay acuerdo total aunque tendrá que autorizarte el Getafe", Bordalás no desmentía esta información y manifestaba que "queda una jornada, quiero acabar lo mejor posible y después nos sentaremos el presidente y yo y analizaremos todo con detalle. Ahora mismo mi mente solo está en acabar lo mejor posible".

Y sobre la posibilidad de entrenar un grande reconocía que "creo que he demostrado con creces que tengo capacidad para dirigir en el fútbol profesional porque los resultados me avalan. Mis equipos siempre defienden atacando, ese es mi discurso. No todos los entrenadores podemos dirigir equipos como Real Madrid y Barcelona sin tener esa trayectoria".

Ya hace unos meses, en octubre, cuando el Valencia tenía que enfrentarse al Getafe reconocía en Onda Deportiva Valencia que "entrenar a un equipo como el Valencia es importante para cualquier profesional porque es un club grande, importante, con una magnífica afición, una gran ciudad y eso yo creo que nadie lo puede obviar como técnico. Veremos lo que nos depara el futuro, yo siempre le deseo lo mejor a los equipos a los que le tengo un gran cariño".